BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann belästigt Passanten auf Hamburger S-Bahnsteig

Hamburg (ots) - Bundespolizisten nahmen am 05.09.2022 gegen 12.00 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.29) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor versteckte sich der "Fahrgast" in einem ICE auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg auf einem WC, um der bevorstehenden Fahrscheinkontrolle zu entgehen. Nach Verlassen der Zugtoilette konnte der polnische Staatsangehörige ...

mehr