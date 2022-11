POL-RZ: Festnahme nach Einbruch in Apotheke

Ratzeburg (ots) - 01. November 2022 | Kreis Stormarn - 29.10.2022 - Großensee Am Samstag (29. Oktober 2022) kam es in der Straße "Brookwisch" in Großensee zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 23:30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam auf. Anschließend durchwühlten sie in allen Räumen die Schränke. ...

