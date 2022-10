POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots) - 28. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 28.10.2022 - BAB24/ Elmenhorst Heute Vormittag (28. Oktober 2022) kam es auf der Autobahn 24 in Höhe der Anschlussstelle Talkau in Fahrtrichtung Berlin zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte ein 25-jähriger Schwarzenbeker gegen 05:20 Uhr mit einem blauen Volvo V50 an der Anschlussstelle Talkau auf die BAB 24 in Richtung ...

mehr