POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 26. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.10.2022 - Geesthacht Am Montagnachmittag (24.10.2022), kam es gegen 16.30 Uhr zu einem versuchten Raub zum Nachteil einer 84-jährigen Seniorin. Diese war zu Fuß in der Lauenburger Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Ihre Handtasche steckte im angebrachten Netz des genutzten Rollators. Der Seniorin entgegen kam ein Unbekannter auf einem ...

