POL-K: 221027-5-K Razzia im Brennpunkt Kalk - Bilanz - #präsenzimveedel

Köln (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (26. Oktober) ist ein 22 Jahre alter Tunesier am Ebertplatz in der Kölner Neustadt-Nord nach einem Stich in den Rücken in eine Klinik eingeliefert worden. Polizisten nahmen gegen 2.20 Uhr einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen aus Guinea in Tatortnähe fest. Die mutmaßliche Tatwaffe stellten Beamte in einer Grünfläche nahe ...

