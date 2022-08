Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus - Feuerwehr löscht brennendes Sofa

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 09. August 2022, 11.17 Uhr, Monschauer Straße, Heerdt

Am Dienstagvormittag kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Monschauer Straße zu einem Zimmerbrand. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Bewohner die Brandwohnung bereits verlassen. Die Wohnung ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.

Am Dienstagvormittag erreichte die Feuerwehrleitstelle ein Notruf über ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Monschauer Straße. Der Meldende berichtete, dass sich in der Brandwohnung noch eine Person aufhalten sollte. Daraufhin alarmierte der Leitstellendisponent umgehend mehrere Einheiten der Feuerwehr Düsseldorf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich allerdings heraus, dass die Person die Wohnung bereits verlassen hatte und ein Sofa im Wohnzimmer brannte. Der Bewohner wurde durch Notfallsanitäter mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung untersucht, musst aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Während zwei Löschtrupps der Feuerwehr in die Brandwohnung vorgingen, erkundeten weitere Einsatzkräfte die Rückseite des Gebäudes auf gefährdete Personen. Gut 15 Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr war der Brand gelöscht und der Einsatzleiter konnte "Feuer aus" melden. Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte eine Ausbreitung des Brandes auf die gesamte Wohnung. Anschließend wurde die Wohneinheit mit Hochleistungslüftern vom giftigen Brandrauch befreit. Die Brandwohnung ist aufgrund des Feuers nicht mehr bewohnbar. Nach rund 60 Minuten fuhren auch die letzten der rund 40 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurück.

