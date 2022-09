Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Max-Planck-Straße in Gärtringen ein, in dem mehrere Unternehmen untergebracht sind. Im Inneren wurde die Eingangstüre einer Firma im ersten Obergeschoss aufgehebelt und die dortigen Büroräumlichkeiten durchsucht. Die Täter entwendeten eine dreistellige Summe Bargeld sowie Elektronikgeräte im Wert eines vierstelligen Betrages. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, zu melden.

