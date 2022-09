Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Mittwochnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kaufte ein noch unbekannter junger Mann gegen 14:15 Uhr in einem Tabakladen ein Reizstoffsprühgerät und versprühte dieses im Anschluss im Erdgeschoss, nahe des Eingangs Talstraße. Hierdurch wurde eine bislang nicht nähe bekannte Zahl an Passanten leicht verletzt. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser hatte kurze dunkle Haare, war mit einem weißen T-Shirt, einem grauen Regenmantel sowie einer blauen Jeanshose und weiß-grauen Schuhe bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie etwaige weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

