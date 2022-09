Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Verkehrsunfall mit rund 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 07:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Altinger Straße und der Kappstraße in Herrenberg-Gültstein zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 30.000 Euro. Eine 32-jährige Skoda-Lenkerin befuhr die Altinger Straße aus Richtung Schloßstraße kommend und wollte in der Folge nach links in die Kappstraße abbiegen. Hierbei übersah sie vermutliche aufgrund von Unachtsamkeit einen 33-jährigen Audi-Lenker, der ihr auf der Altinger Straße in Richtung Ortsmitte entgegenfuhr. In der Folge kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

