Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Exhibitionist festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 49 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch in Vaihingen an der Enz vorläufig festgenommen, nachdem er mit exhibitionistischen Handlungen aufgefallen war. Eine 37-Jährige saß gegen 14:00 Uhr in ihrem geparkten Pkw in der Jauerniger Straße, als der 49-Jährige auf sie zugelaufen kam, sein erigiertes Glied aus der Hose nahm und zu onanieren begann. Als der Mann weiterlief, verständigte die 37-Jährige die Polizei und folgte ihm mit ihrem Fahrzeug. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die 49-Jährigen kurz darauf in der Kathrinstraße vorläufig festnehmen.

