POL-LB: Freudental: Baggerlöffel entwendet

Ludwigsburg (ots) - Im Zeitraum von Montagabend bis Mittwochmorgen kam es zu einem Einbruch auf das Gelände des Wertstoffhofs in der Straße "Am Wasserturm" in Kornwestheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich offensichtlich durch Aufschneiden des Außenzauns Zutritt zum Gelände. In der Folge wurden entsorgte Altgeräte entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Betrag. ...

mehr