Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 50-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es in der Kalkofenstraße in Herrenberg zu einem Widerstand und Beleidigungen gegen Polizeikräfte. Gegen 18:10 Uhr wurden Passanten auf einen 50-Jährigen aufmerksam, der stark alkoholisiert zu sein schien und einen verwirrten und hilflosen Eindruck machte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund seines Zustands in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht. Noch vor Ort wehrte sich der 50-Jährige vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte. Durch die Gegenwehr des Mannes wurde ein eingesetzter Polizeibeamter leicht verletzt. Der 50-Jährige hat nun mit einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell