POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lerchenbergstraße in Flacht ein. Das Objekt wurde von Beamten des Polizeireviers Leonberg umstellt. Im Zuge dessen ergriffen zwei Täter die Flucht. Sie machten sich über ein Nachbargrundstück in der Stahlbühlstraße davon, wobei sie in einen Teich fielen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten ...

