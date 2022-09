Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Mundelsheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14:30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim nach einem plötzlichen Fahrstreifenwechsel eines Lkw zu einem Auffahrunfall zweier Pkw. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker soll auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heilbronn gefahren sein und plötzlich nach links auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt haben. Ein dort fahrender 64-jähriger Subaru-Lenker habe dann nach links ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. In der Folge kam es auf dem linken Fahrstreifen zu einer Kollision mit einem 65-jährigen Mercedes-Lenker, der auf den Subaru auffuhr. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeachtet dessen fort. Bei dem Lkw soll es sich um einen hellen Kastenwagen mit Crailsheimer Kennzeichen (CR-) gehandelt haben. Der Sachschaden an den beiden Pkw beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem unbekannten Lkw geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

