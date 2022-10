Polizei Köln

POL-K: 221027-2-K Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Messerangriff am Ebertplatz fest

Köln (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (26. Oktober) ist ein 22 Jahre alter Tunesier am Ebertplatz in der Kölner Neustadt-Nord nach einem Stich in den Rücken in eine Klinik eingeliefert worden. Polizisten nahmen gegen 2.20 Uhr einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen aus Guinea in Tatortnähe fest. Die mutmaßliche Tatwaffe stellten Beamte in einer Grünfläche nahe der dortigen Brunnenanlage sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln entnahm ein Arzt dem Festgenommenen eine Blutprobe. Der 22-Jährige Verletzte wurde nach ambulanter Behandlung wieder aus der Klinik entlassen.

Im Laufe der Nacht machte sich ein 29 Jahre alter Ungar mit Stichverletzungen im Oberkörper an einer städtischen Notunterkunft bemerkbar. Die Auswertung der Videobeobachtung am Ebertplatz belegt, dass auch dieser Geschädigte von dem später Festgenommenen noch vor dessen Angriff auf den 22-Jährigen attackiert worden war.

Die Ermittlungen der Kripo Köln zu Hintergründen und genauem Ablauf des Tatgeschehens dauern an. Das Kriminalkommissariat 51 beabsichtigt, den 25-Jährigen einem Haftrichter vorzuführen. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell