Polizei Köln

POL-K: 221027-1-K Polizist stellt in seiner Freizeit mutmaßlichen Fahrraddieb

Köln (ots)

Ein Polizist hat in seiner Freizeit an der U-Bahnhaltestelle Reichensperger Platz im Stadtteil Neustadt-Nord am Mittwochmorgen (26. Oktober) einen mutmaßlichen Fahrraddieb (54) gestellt. Bei der Durchsuchung der persönlichen Gegenstände des Obdachlosen fand ein hinzugerufenes Streifenteam neben geringen Mengen Drogen diverses Ein- und Aufbruchwerkzeug sowie ein Einhandmesser und eine Hiebwaffe. Der 54-Jährige wartet derzeit im Polizeigewahrsam auf seine Vorführung beim Haftrichter. Der Wohnungslose ist wegen zahlreicher Eigentums- und Waffendelikte bereits polizeibekannt.

Aufgefallen war der Verdächtige, als er um kurz nach 6 Uhr im Bereich der Riehler Straße mit einem teuer wirkenden E-Bike entlang gegangen war und sich abgestellte Fahrräder angesehen hatte. Als der Polizist sich zu erkennen gegeben und den Mann angesprochen hatte, stellte sich schnell heraus, dass das Pedelec bereits im Januar dieses Jahres entwendet worden war. Das Kriminalkommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (cr/kk)

