Polizei Köln

POL-K: 221026-3-K/MG Pressemeldung der Polizei Mönchengladbach: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Köln (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach der vermisst gemeldeten Lara Franziska P.

Die 13-Jährige hat ihre Mönchengladbacher Wohngruppe am Dienstag, 25. Oktober, verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Es ist bekannt, dass sich die Vermisste in der Vergangenheit häufig bei Freunden in Köln aufgehalten hat.

Lara Franziska P. ist etwa 1,70 Meter groß und wiegt circa 48 Kilogramm. Sie hat schwarze, schulterlange Haare mit einem roten Ansatz. Zuletzt trug sie schwarze Turnschuhe, eine weiße Jogginghose und einen schwarzen Pullover.

Ein aktuelles Foto von Lara Franziska P. kann im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/90099

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Lara Franziska P. machen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jl)

