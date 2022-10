Polizei Köln

POL-K: 221025-7-K Zeugensuche nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Köln (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht mit einem verletzten Radfahrer (65) am Donnerstag (20. Oktober) in Köln-Zündorf dringend Zeugen. Im Bereich der Einmündung Hauptstraße/Schmittgasse soll der Fahrer eines grünen Pritschenwagens gegen 12.15 Uhr den Senior, der auf dem Fahrradschutztreifen der Hauptstraße unterwegs war, von hinten angefahren haben. Der 65-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen an der Hand und am Bein zu. Der Lkw entfernte sich in unbekannte Richtung.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Lkw und/oder dessen Fahrer machen können, sich telefonisch unter 0221-229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/cs)

