POL-GM: Nach Kollision überschlagen

Wiehl (ots) - Diebe haben zwischen Dienstag (28. Juni) und Mittwoch (29. Juni) aus einer offen stehenden Garage in der Talstraße in Marienhagen zwei Fahrräder und eine Kreissäge entwendet. In der Tatzeit zwischen 20.30 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am darauffolgenden Tag nahmen die Diebe zwei schwarze E-Mountainbikes der Marke Bulls sowie eine Kreissäge der Marke Stihl mit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat ...

mehr