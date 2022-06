Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrräder bei Einbruch in Schule gestohlen

Wiehl (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (28. Juni, 18 Uhr) und Mittwoch (29. Juni, 6 Uhr) in eine Schule in der Straße "In der Landwehr" eingestiegen und haben fünf Fahrräder gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei grüne Kinderfahrräder der Marke Scool, zwei schwarze Mountainbikes sowie ein schwarzes Damenfahrrad. Eines der Kinderfahrräder sowie das Damenrad ließen die Täter unter der Brücke an der Jahnstraße zurück. Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

