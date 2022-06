Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Einbruch in Wohnung Tatbeute zurecht gelegt

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind am Montag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße eingebrochen. Zwischen 9 und 17 Uhr hebelten die Täter die Tür zur Wohnung auf. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Schränke und legten Wertgegenstände zusammen, nahmen diese jedoch nicht mit. Bei Hinweisen zu dem Einbruch wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

