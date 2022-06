POL-GM: Einbruchsversuch in Firma

Bergneustadt (ots) - Einbrecher haben sich in einer Verkaufsbude in der Straße Hilgesbicke bedient, nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten. Zwischen Montag (27. Juni, 14 Uhr) und Dienstag (28. Juni, 9.15 Uhr), stahlen die Unbekannten mehrere Flaschen Bier sowie eine Wildkamera. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

