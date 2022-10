Polizei Köln

POL-K: 221025-6-K Tatverdächtiger in einem Kölner "Cold Case-Fall" festgenommen - Pressekonferenz

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

In einem Kölner Cold Case-Fall haben Ermittler am Dienstagmorgen (25. Oktober) einen vom Amtsgericht Köln erlassenen Haftbefehl wegen versuchten Raubmordes gegen einen 56 Jahre alten Tatverdächtigen in Köln-Vingst vollstreckt. Ihm wird zur Last gelegt, im Mai 1987 einen damals 50 Jahre alten Mann in Köln-Ehrenfeld durch Schläge gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt zu haben. Auch Vernehmungen des 2013 verstorbenen Opfers hatten nicht zur Klärung der Tat beigetragen. Über die Hintergründe des Mordversuchs sowie die Umstände, die nun zur Festnahme geführt haben, informieren Vertreter von Staatsanwaltschaft und Polizei Köln sowie des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen im Rahmen einer Pressekonferenz

am Mittwoch (26. Oktober) um 11 Uhr

im Polizeipräsidium in Kalk

Walter-Pauli-Ring 2-4 51103 Köln-Kalk.

Einlass für Medienvertreter ab 10.30 Uhr.

