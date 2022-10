POL-K: 221025-5-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall mit Schlagstock - Fotos

Köln (ots) - Nach einen Überfall auf einen 87-Jährigen in Köln Sülz am Montagvormittag (24. Oktober) fahndet die Polizei nach einem etwa 35-40 Jahre alten, ca.165-170cm großen Räuber mit dunklen kurzen Haaren, dunklem Vollbart und hellem Teint. Gegen 12 Uhr soll der Unbekannte den Senior in einem Hinterhof in der Mommsenstraße zu Boden gerissen und versucht haben, ihm die Umhängetasche und die Geldbörse zu ...

