Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Tödlicher Verkehrsunfall

B50 Neu - Bernkastel-Kues (ots)

Am 06.02.2022, um 22:10 Uhr geht bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein Notruf über einen verunfallten PKW auf der B50neu in Fahrtrichtung Wittlich, im Bereich der Anschlussstelle Bernkastel-Kues ein. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam der allein beteiligte, 63-jährige Fahrzeugführer aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam wird ein Gutachter im Auftrag der Staatsanwaltschaft zu klären haben. Im Einsatzgeschehen waren die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues, Morbach, die Polizeiautobahnstation Schweich, die Feuerwehren Longkamp, Kues und Noviand (31 Kräfte), der Rettungsdienst, sowie hinzugezogene Notfallseelsorger. Die Anschlussstelle Bernkastel-Kues war für die Zeit der Unfallaufnahme bis ca. 02:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell