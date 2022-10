Polizei Köln

POL-K: 221025-2-K/LEV Landeskampagne gegen Wohnungseinbruch "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Polizei Köln mit Tipps gegen Wohnungseinbruch

Köln (ots)

Pünktlich zum Beginn der "dunklen Jahreszeit" und zum "Tag des Einbruchsschutzes" am 30. Oktober 2022 startet am kommenden Wochenende (28. bis 30. Oktober 2022) die Landeskampagne gegen Wohnungseinbruch "Riegel vor! Sicher ist sicherer." In Köln und Leverkusen sinkt seit 2016 und insbesondere während der Pandemieeinschränkungen die Zahl der Wohnungseinbrüche kontinuierlich. In diesem Jahr fallen die Fallzahlen nach ersten Tendenzen zwar etwas höher als 2020 und 2021 aus, allerdings dürfte die Gesamtzahl der Wohnungseinbrüche noch unter den Werten von 2019 liegen. Intensivierte Ermittlungen und der verbesserte Einbruchschutz zeigen somit über die Jahre eine deutliche Wirkung. Mit Einsetzen der Herbstzeit, der sogenannten "dunklen Jahreszeit" steigen die Fallzahlen nach polizeilicher Erfahrung jedoch wieder an.

Eigentümer und Mieter sollten daher für die Wichtigkeit und Wirksamkeit von Einbruchprävention weiter sensibilisiert werden. Die Polizei Köln gibt aus Anlass des Starts der Landeskampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." folgende Einbruchschutztipps:

Machen Sie Einbrechern das Leben schwer!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit - denn Einbrecher scheuen die Konfrontation. - Schließen Sie Ihre Türen auch tagsüber richtig - denn Gelegenheit macht Diebe. - Fenster und Türen nicht kippen - das Aufhebeln nicht gesicherter Fenster und Türen dauert nur Sekunden. - Gemeinsam auf der Hut sein - setzen Sie auf umsichtiges Verhalten in der Nachbarschaft. - Bieten Sie den Einbrechern keine Hilfsmittel - Gartenmöbel, Leitern etc. können als Aufstiegshilfen verwendet werden. - Mechanische Sicherungen bieten den besten Schutz gegen Wohnungseinbrüche. Eine Kombination mit elektronischer Sicherungstechnik wird empfohlen. - Ergänzen Sie diese Maßnahmen durch moderne Smart-Home-Technik - Bewegungsmelder und Videokameras erhöhen die Sicherheit. Sie können der Polizei schnelle Hinweise auf Taten geben und bei der Aufklärung wichtige Hinweise z.B. Täterfotos liefern.

Die Präventionsexperten der Polizei Köln werden mit der mobilen Beratungsstelle auch in den nächsten Tagen an verschiedenen Standorten in Köln und Leverkusen unterwegs sein. Die technischen Fachberater/innen der Kriminalprävention der Polizei Köln informieren und beraten Sie neutral, kostenlos und individuell zu richtigem Verhalten, sinnvollen Sicherungsmaßnahmen und geprüfter Sicherheitstechnik. Termine finden Sie hier: https://koeln.polizei.nrw/termine-der-polizei-koeln

Für weitere Empfehlungen und Tipps schauen Sie auf die Internetseite der Polizei Köln oder alternativ zur technischen Beratung auf das interaktive Haus https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/interaktives-haus/

Darüber hinaus stehen unsere Fachberater/innen montags bis freitags für Fragen zur Verfügung - telefonisch in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0221/229-8008. Wenn Sie uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, rufen die Fachberaterinnen und -berater gerne zurück. Sie erreichen diese auch per E-Mail unter: Kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de. Gerne können Sie dort auch einen Beratungstermin in der technischen Beratungsstelle im Polizeipräsidium in Köln-Kalk vereinbaren.

Weitere Informationen rund um den Einbruchschutz können Sie unserer Internetseite https://koeln.polizei.nrw/technische-praevention-1 entnehmen. (mw/kk)

