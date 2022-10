POL-K: 221024-4-K Senior erliegt seinen Verletzungen nach schwerem Verkehrsunfall in Köln-Weidenpesch

Köln (ots) - Ein Fahrradfahrer (62) ist am Montagmorgen (24. Oktober) auf der Mülheimer Straße in Leverkusen-Schlebusch bei einem Dooring-Unfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer (36) in Höhe der Straße "Dhünnberg" geparkt. Beim Aussteigen soll er die Tür gegen 8.30 Uhr geöffnet und den 62-Jährigen, der in Richtung Oulustraße unterwegs war, getroffen haben. Rettungskräfte ...

