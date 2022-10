Polizei Köln

POL-K: 221024-2-K Zeugensuche nach versuchter räuberischer Erpressung mit Schusswaffe

Köln (ots)

Nach einem Überfall mit einer Schusswaffe auf einen Getränkemarkt in Köln-Dellbrück fahndet die Polizei nach einem etwa 25 Jahre alten und ca.175cm großen Tatverdächtigen mit dunklen kurzen Haaren, braunen Augen und hellem Teint. Der Gesuchte soll am frühen Freitagabend (21. Oktober) gegen 17.40 Uhr das Geschäft in der Radiumstraße betreten und den Inhaber mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nachdem er erfolglos die Herausgabe von Bargeld gefordert hatte, verließ er ohne Beute den Laden und flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike vom Parkplatz in Richtung Hatzfeldstraße. Er soll mit einem hellblauen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und einem schwarz-weißen Schal bekleidet gewesen sein. Zeugen, die Hinweise zur Identität und/oder den Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (cw/kk)

