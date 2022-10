Polizei Köln

POL-K: 221024-5-K Tasche aus Fahrradkorb gestohlen - 22-Jähriger in Haft

Köln (ots)

Unter den Augen von Zivilpolizisten hat am Samstagabend (22. Oktober) in der Innenstadt ein 22 Jahre alter Dieb auf der Vogelsanger Straße einer Kölnerin ihre Handtasche aus einem Fahrradkorb entwendet. Der Tatverdächtige, der selbst mit einem Rad unterwegs war, war der Frau gegen 18.30 Uhr mutmaßlich gezielt hinterher gefahren und hatte während der Fahrt in dem auf dem Gepäckträger befestigten Korb gegriffen. Die Polizisten stellten den Flüchtenden unweit des Tatorts in einem Park. Ein Richter schickte den 22-Jährigen, der erst im Juli wegen ähnlich gelagerte Diebstähle aus der Haft entlassen worden war, in Untersuchungshaft. (jk/cs)

