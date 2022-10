Polizei Köln

POL-K: 221025-1-K Schwerer Verkehrsunfall am Fühlinger See - zwei Verletzte

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Köln-Fühlingen sind am Montagnachmittag (24. Oktober) ein 45-jähriger Ford-Fahrer sowie seine Beifahrerin (20) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 20-Jährige mit schwersten Rückenverletzungen in eine Klinik. Gegen 13.30 Uhr soll der 45-Jährige in einer Linkskurve der Oranjehofstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt sein. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war im Einsatz. (jk/kk)

