POL-K: 221026-1-K Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und 40-Tonner in Köln-Niehl

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt: In einem Kölner Cold Case-Fall haben Ermittler am Dienstagmorgen (25. Oktober) einen vom Amtsgericht Köln erlassenen Haftbefehl wegen versuchten Raubmordes gegen einen 56 Jahre alten Tatverdächtigen in Köln-Vingst vollstreckt. Ihm wird zur Last gelegt, im Mai 1987 einen damals 50 Jahre alten ...

