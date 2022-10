Polizei Köln

POL-K: 221026-2-K Abbiegeunfall zwischen Sattelzug und Stadtbahn in Deutz

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einer Stadtbahn sind am Mittwochmittag (26. Oktober) gegen 12 Uhr auf der Deutz-Mülheimer-Straße in Köln-Deutz der Bahnfahrer (44) sowie drei Fahrgäste (10, 47, 50) leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Lkw (35), der in Richtung Mülheim unterwegs war, über eine durchgezogene Linie gefahren, um nach links in die Barmer Straße abzubiegen. Dabei stieß der Sattelzug mit der parallel fahrenden Linie 3 zusammen. Die Deutz-Mülheimer-Straße ist für die Dauer der Unfallaufnahme ab der Opladener Straße in Richtung Mülheim gesperrt. (ph/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell