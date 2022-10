Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bleiben Sie wachsam und machen es den Dieben nicht zu leicht!!!

Ratzeburg (ots)

28. Oktober 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit zunehmen. Die Täter nutzen Ihre Abwesenheit und den Schutz der Dunkelheit aus, um Häuser und Wohnungen aufzubrechen und um Ihre Wertsachen zu stehlen.

Seien Sie wachsam! Schützen Sie Ihre Wertsachen. Lassen Sie auch keine Fahrräder ungesichert auf Ihrem Grundstück stehen. Sichern Sie Ihre Fahrzeuge und stellen sie sie nicht in den dunkelsten Ecken ab. Achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrer Nachbarschaft! Rufen Sie den Polizeiruf 110 an, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen!

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell