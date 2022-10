Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Präventionsaktion zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls

Ratzeburg (ots)

26. Oktober 2022 | Polizeidirektion Ratzeburg - 28.10.2022 Großhansdorf

Mit einem Präventionseinsatz wird die Polizeidirektion Ratzeburg am 28. Oktober 2022, 13-18 Uhr, an einem Informationsstand in Großhansdorf, Hansdorfer Landstraße 140, Parkplatz des dortigen Edeka-Marktes, das Gespräch mit Anwohnern suchen. Diese Aktion steht im Zusammenhang mit dem Tag des Einbruchschutzes am 30.10.22.

Ziel dieser Aktion ist es, Bürgerinnen und Bürger gezielt auf vermeintliche Kleinigkeiten und offensichtliche Nachlässigkeiten hinzuweisen, die das persönliche Risiko, Opfer eines Einbruchsdiebstahls zu werden, erhöhen. Die Mitarbeiterinnen der Präventionsstelle der Polizeidirektion Ratzeburg stehen für Gespräche und allgemeine Verhaltenstipps zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung und werden dafür vorgesehenes Präventionsmaterial herausgeben.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an die Leiterin der Präventionsstelle, Frau Rena Bretsch. Telefon: 04541/809-2140

