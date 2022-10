Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tankbetrüger steht unter Drogeneinfluss

Ratzeburg (ots)

25. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.10.2022 - Lauenburg

Gestern Abend (24.10.202), gegen 20.50 Uhr, wurde den Beamten der Polizeistation Lauenburg ein vollbesetztes Fahrzeug gemeldet, welches das Tankstellengelände in der Berliner Straße verlassen habe, ohne die entstandene Tankrechnung zu bezahlen.

Einer Streifenwagenbesatzung gelang es im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen den gesuchten silbernen Seat Cordoba anzuhalten und zu kontrollieren. Neben dem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Mecklenburg-Vorpommern befanden sich noch drei weitere männliche Mitfahrer (34, 39 und 43 Jahre alt) im Pkw.

Während der Kontrolle des Mecklenburgers ergaben sich Anhaltspunkte, die auf den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durch ihn absolvierter Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere Substanzen u.a. Kokain, THC, Herion und Amphetamine, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Des Weiteren bestand für den geführten Pkw keine gültige Haftpflichtversicherung, so dass die Fahrt für alle an der Kontrollstelle, in Höhe des Friedhofes, vor der Kreuzung Hansastraße, endete.

Gegen den 38-Jährige wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges, Führens eines Kfz unter dem Einfluss berauschender Mittel und dem Fahren ohne Pflichtversicherung eingeleitet.

