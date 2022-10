Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Einbruch in die Aldi-Filiale

Ratzeburg (ots)

19. Oktober 2022 | Kreis Stormarn - 18.-19.10.2022 - Reinbek

Nach einem Einbruch in die Aldi-Filiale am Ladezentrum in Reinbek wurden heute Morgen vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Ein Anwohner vernahm gegen 00.35 Uhr aus dem Bereich Täbyplatz klirrende Geräusche und verständigte umgehend die Polizei über Notruf. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort erschien zudem ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, da im dortigen Aldi-Markt der Alarm ausgelöst wurde.

In der vorderen Fensterfront der Filiale Am Ladezentrum befand sich ein 150 cm x 80 cm großes Loch. Personen waren jeodch nicht mehr vor Ort.

Aufgrund der vorhandenen Spurenlage war ersichtlich, dass sich der oder die Täter beim Einstieg in den Verkaufsraum verletzt haben müssten. Die Beamten nahmen deshalb Kontakt zum örtlichen Krankenhaus auf. Dort befand sich eine männliche Person in Behandlung die Schnittverletzungen an der Hand und am Bein aufwies. Es handelte sich dabei um einen 22-jährigen Reinbeker. Dieser war in Begleitung von zwei Jugendlichen (16 und 17 Jahre alt) und einer 19-jährigen Frau. Wie sich schnell herausstellte, konnten die Vier in Verbindung zum Einbruch in die Aldi-Filiale gebracht werden, und wurden vor Ort vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben. Der Reinbeker sowie die 19 Jahre alte Frau wurden entlassen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Reinbeker vor dem Einbruch einen unverschlossenen Mercedes Sprinter aus dem Glinder Weg entwendete. Er führte das Fahrzeug, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei in Reinbek.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell