POL-RZ: Stromstörungen nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) - 17. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.10.2022 - Schwarzenbek Heute Nacht kam es in der Röntgenstraße in Schwarzenbek zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis und kurz darauf wurde in der Hamburger Straße in eine Apotheke eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen gegen 00:50 Uhr zwei unbekannte männliche Täter gewaltsam ein Fenster einer Tierarztpraxis in der Röntgenstraße ...

