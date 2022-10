Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: LKW- Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

14. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.10.2022 - Schwarzenbek

Heute (14. Oktober 2022) in den frühen Morgenstunden kam es in der Hamburger Straße in Schwarzenbek zu einem Auffahrunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren gegen 06:00 Uhr zwei LKW in Schwarzenbek die Hamburger Straße in Richtung Brunstorf. Vor einer Fußgängerampel musste der 63-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus der Nähe von Ratzeburg stoppen, da diese rot anzeigte. Der dahinterfahrende 45-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens fuhr aus ungeklärter Ursache auf den haltenden Sattelzug auf. Der 45- jährige Möllner wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 63- Jährige blieb unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Hamburger Straße zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell