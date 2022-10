Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen und Geschädigter nach Raub gesucht

Ratzeburg (ots)

13. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.10.2022 - Geesthacht

Gestern Abend (12. Oktober 2022) kam es an der Bushaltestelle Geesthachter Straße/ Bergedorfer Straße in Geesthacht zu einem Raub.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand meldeten Zeugen, dass sie gegen 20:45 Uhr an der Bushaltestelle in der Geesthachter Straße (Ecke Bergedorfer Straße) eine Rangelei zwischen zwei Männern beobachtet haben. In der Folge entriss einer dem anderen eine Umhängetasche und bedrohte diesen mit einem Messer. Der Geschädigte flüchtete in Richtung Bahnstraße und Mühlenstraße. Der Täter folgte ihm zunächst und lief dann weiter in die Fußgängerzone/ Bergedorfer Straße. Die Zeugen verloren ihn hier aus den Augen. Er konnte als männlich, ca. 180cm groß mit Bart und kurzen Haaren beschrieben werden. Er war komplett schwarz gekleidet und trug die schwarze oder dunkelblaue Umhängetasche des Geschädigten bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen und den Geschädigten, der sich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemeldet hat. Wer kann Angaben zum Täter und dem Geschädigten machen? Wer hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell