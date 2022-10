Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rollerfahrer zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Ratzeburg (ots)

13. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.10.2022 - Schnakenbek

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung fiel am 11. Oktober 2022 ein Rollerfahrer auf. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg führten am 11. Oktober 2022 eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 5 im Geesthachter Ortsteil Grünhof-Tesperhude durch. Gegen 11:30 Uhr fuhr ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot in Fahrtrichtung Geesthacht mit 65 km/h durch die geeichte Messanlage. Gegen 12:15 Uhr wurde der Roller erneut in Fahrtrichtung Lauenburg gemessen. Den Beamten fiel auf, dass an dem Fahrzeug lediglich ein Versicherungskennzeichen angebracht war und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit dadurch maximal 45 km/h betragen darf. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeistation Lauenburg konnten den Rollerfahrer in Schnakenbek anhalten und kontrollieren. Der 44-jährige Fahrer aus Lauenburg gab gegenüber den Beamten zu, das er seit mehr als 20 Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der 44- Jährige wird sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein verantworten müssen. Gleichzeitig stehen ein Zulassungsverstoß, eine Geschwindigkeitsüberschreitung und das Erlöschen der Betriebserlaubnis im Fokus der Ermittlungen.

