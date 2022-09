POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeikontrollen mit Zielrichtung Gefahrguttransporte

Karlsruhe (ots) - Streitigkeiten nachdem ein Passant durch einen Autofahrer offenbar angefahren wurde mündeten am Samstagmittag in einem Handgemenge in Durlach. Zunächst wurde ein 83-jähriger Fußgänger gegen 11.35 Uhr in der Marstallstraße während eines Einparkmanövers vom goldfarbenen BMW eines 60-jährigen Autofahrers touchiert. Beide Parteien konnten sich ...

mehr