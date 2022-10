Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bootsmotoren entwendet

Ratzeburg (ots)

11. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 09.10.2022 - Lauenburg

In der vergangenen Zeit kam es zu zwei Bootsmotorendiebstählen von einem Betriebsgelände in der Straße "Alter Bahnhof" in Lauenburg.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in der Zeit vom 04.10. bis zum 07.10.2022 ein Bootsmotor der Marke Yamaha von einem Schlauchboot fachgerecht abgebaut und entwendet. Das Boot stand auf einem Trailer. Zwei Tage später entdeckte die Eigentümerin eines Motorbootes, das der Außenbordmotor der Marke Mercury abgebaut und entwendet wurde. Das letzte Mal wurde der Motor am 01. Juli 2022 am Boot gesehen, welches ebenfalls auf dem Betriebsgelände lag. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Alter Bahnhof" beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verbleib der Motoren machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer: 04153/ 3071-0 entgegen.

