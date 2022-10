Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Apotheke und Tierarztpraxis

Ratzeburg (ots)

17. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.10.2022 - Schwarzenbek

Heute Nacht kam es in der Röntgenstraße in Schwarzenbek zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis und kurz darauf wurde in der Hamburger Straße in eine Apotheke eingebrochen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen gegen 00:50 Uhr zwei unbekannte männliche Täter gewaltsam ein Fenster einer Tierarztpraxis in der Röntgenstraße auf und entwendeten geringe Mengen Bargeld aus den Räumlichkeiten. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Personen gehandelt haben, einer trug eine Kapuze und der andere eine Mütze. Gegen 01:50 Uhr wurde ein Einbruchsalarm in einer Apotheke in der Hamburger Straße gemeldet. Hier haben unbekannte Täter die Tür gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Medikamente interessierten die Täter offenbar nicht.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Röntgenstraße und der Hamburger Straße beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell