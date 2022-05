Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Junger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis verunglückt mit PKW seiner Mutter

Blievenstorf (ots)

Mit dem Auto seiner Mutter hat ein 20-jähriger Mann am späten Dienstagabend bei Blievenstorf einen Verkehrsunfall verursacht, wobei am PKW Totalschaden entstand. Der 20-Jährige, der unverletzt blieb, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit dem PKW zunächst in eine Buschgruppe. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille fest. Eigenen Angaben zufolge, hatte der 20-Jährige die Autoschlüssel seiner Mutter unbemerkt an sich genommen und war dann von Neustadt-Glewe aus zu einer "Spritztour" mit dem Wagen aufgebrochen. Gegen den deutschen Autofahrer ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen worden. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Das Unfallauto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell