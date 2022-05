POL-LWL: Betrüger prellten Mann mit "WhatsApp-Masche" um Bargeld

Parchim (ots) - Nach einer Verkehrsgefährdung am Dienstagvormittag in Parchim bittet die Polizei um Hinweise zu diesem Vorfall. Zeugenaussagen zufolge soll ein blauer PKW kurz vor 10 Uhr mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien fahrend in der "Lange Straße" unterwegs gewesen sein. Durch die gefährliche Fahrweise des Autofahrers mussten den Aussagen zufolge ...

mehr