Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach versuchtem Handtaschenraub gesucht

Ratzeburg (ots)

26. Oktober 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.10.2022 - Geesthacht

Am Montagnachmittag (24.10.2022), kam es gegen 16.30 Uhr zu einem versuchten Raub zum Nachteil einer 84-jährigen Seniorin.

Diese war zu Fuß in der Lauenburger Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Ihre Handtasche steckte im angebrachten Netz des genutzten Rollators. Der Seniorin entgegen kam ein Unbekannter auf einem Fahrrad. Dieser sprach die Geesthachterin erst an, stieg von seinem Rad und versuchte ihr dann die Handtasche zu entwenden. Trotz Schlägen auf ihre Hände leistete die Seniorin leistete Gegenwehr und hielt die Tasche fest. Zudem rief sie lautstark um Hilfe. Der unbekannte Täter ließ von ihr ab und entfernte sich mit dem Rad in Richtung Rathausstraße.

Die 84-jährige trug leichte Verletzungen davon.

Beschrieben werden konnte der Täter als ca. 24 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Er trug weder Brille noch Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer kurzen dunklen Jacke.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell