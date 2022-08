POL-MFR: (1001) Müllhäuser abgebrannt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (16.08.2022) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einer Blockadeaktion von Klimaaktivisten. Einsatzkräfte der Polizei lösten die nicht angezeigte Versammlung auf. Gegen 12:00 Uhr betraten mehrere Personen zeitgleich die Fahrbahnen am Bahnhofsplatz. In der Folge klebten sich 16 Personen auf der Fahrbahndecke fest oder befestigten sich in einigen Metern Höhe an Gegenständen wie ...

mehr