Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (998) In Wohnung eingebrochen - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Am Sonntag (14.08.2022) brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr in eine Wohnung in Erlangen ein und erbeuteten Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Abwesenheit des Bewohners (22) drangen der oder die Täter gewaltsam in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Henkestraße - unweit der Güterhallenstraße - ein und durchwühlten alle Zimmer.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahm den Einbruch auf und fertigte Lichtbilder. Die Feuerwehr Erlangen richtet die beschädigte Wohnungstür provisorisch. Die Kripo Erlangen hat die weitergehenden Ermittlungen gegen unbekannt übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0911/2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Robert Sandmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell