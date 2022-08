POL-MFR: (999) Blockadeaktion in Nürnberger Innenstadt aufgelöst

Erlangen (ots) - Am Sonntag (14.08.2022) brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr in eine Wohnung in Erlangen ein und erbeuteten Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In Abwesenheit des Bewohners (22) drangen der oder die Täter gewaltsam in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Henkestraße - unweit der Güterhallenstraße - ein und durchwühlten alle Zimmer. Die Polizeiinspektion ...

mehr