LPI-J: Mann angefahren und geflüchtet

Weimar (ots) - Samstagmittag meldete sich eine Mitarbeiterin des Aldi Marktes in der Marcel-Paul-Straße in Weimar bei der Polizeiinspektion. Sie gab an, dass sich in dem Markt eine ältere Dame befindet, welche bitterlich weint. Vor Ort konnten die Polizeibeamten ermitteln, dass vermutlich die Handtasche der 80-jährigen Dame in einem unachtsamen Moment während des Einkaufens gestohlen wurde. Nachdem die Beamten gemeinsam mit der Dame ihre Wohnung nach der Handtasche ...

mehr